Süper Lig'de "Trezeguet" bombası patladı!
Süper Lig'de 40 puanla 9. sırada bulunan Kasımpaşa, sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı Mısırlı futbolcu Trezeguet'nin bonservisini aldı.04 Mayıs 2018 Cuma 18:16
Sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.
Oynadığı oyunla bir çok takımın transfer gündemine giren Mısırlı yıldız, Belçika basınına göre Kasımpaşa'da kalacak. İ
ZORLUK ÇIKARMADILAR
İstanbul ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı belirtilirken Anderlecht'in de bu transferde Kasımpaşa'ya bir zorluk çıkarmadığı ifade edildi.
Kasımpaşa'nın Trezeguet için 2 milyon euro ödeyeceği kendisiyle de 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.
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