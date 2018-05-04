Süper Lig'de "Trezeguet" bombası patladı!

Sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.

Oynadığı oyunla bir çok takımın transfer gündemine giren Mısırlı yıldız, Belçika basınına göre Kasımpaşa'da kalacak. İ

ZORLUK ÇIKARMADILAR

İstanbul ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı belirtilirken Anderlecht'in de bu transferde Kasımpaşa'ya bir zorluk çıkarmadığı ifade edildi.

Kasımpaşa'nın Trezeguet için 2 milyon euro ödeyeceği kendisiyle de 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi.