0553 313 94 23

Süper Lig'de son dakikalar nefes kesti

- Spor Toto Süper Lig'de 27 golün 5'inin 90. dakikadan sonra kaydedildiği 23. hafta, uzatma bölümlerinde en fazla skor üretilen dönem oldu- Ligde bu sezon uzatma bölümünde gelen 29 golün 10'u maçların sonucunu etkiledi- Normal sürenin bitiminden sonra Akhisarspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor 3'er gol bulurken, Çaykur Rizespor ise kalesinde 4 gol gördü

26 Şubat 2019 Salı 11:35
Süper Lig'de son dakikalar nefes kesti


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasına, uzatma dakikalarında atılan goller damgasını vurdu.

Üretilen 27 golün 5'inin 90. dakikalardan sonra kaydedildiği 23. hafta, uzatma bölümlerinde en fazla skor üretilen dönem oldu

Süper Lig'in 23. haftasında son bölümüne 1-1 eşitlikle girilen MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ev sahibi ekip, Dever Akeem Orgill'in 90+3. dakikada attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da ise Konstantinos Mitroglou, golsüz devam eden Akhisarspor karşılaşmasının 90+4. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Bu isimlerin dışında Çaykur Rizespor'da Nguimbe Prejuce Nakoulma ile Vedat Muriç, Medipol Başakşehir'de de Demba Ba, uzatma bölümünde attıkları gollerle takımlarının farkı artırmasına yardım etti.

Ligde 23. haftaya kadarki süreçte 29 gol 90. dakikadan sonra atıldı. Uzatma bölümlerinde 5 kez ağların havalandırıldığı 23. hafta ise ilave sürede en fazla gol kaydedilen periyot olarak kayıtlara geçti.


- 10 gol puan kazandırdı


Süper Lig'de şimdiye kadar uzatma bölümlerinde kaydedilen 29 golden 10'u, müsabakaların sonuçlarını etkiledi.

Uzatma bölümlerinde atılan gollerle Kasımpaşa'nın 4 puan kazandığı ligde, Akhisarspor, Antalyaspor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü ikişer, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise birer puan elde etti.


- Uzatma bölümündeki goller


Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, uzatma bölümlerinde gol sevinci yaşayamadı. Atiker Konyaspor ise 89. dakikadan sonra kalesini gole kapattı.

Akhisarspor, Kasımpaşa,Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un üçer gol ürettiği uzatma bölümlerinde, Antalyaspor,Atiker Konyaspor,Çaykur Rizespor,Galatasaray ve MKE Ankaragücüikişer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Beşiktaş,Bursaspor,Demir Grup Sivasspor,Evkur Yeni Malatyaspor,Göztepeve İstikbal Mobilya Kayserispor ise birer gol kaydetti.

Çaykur Rizespor uzatma bölümlerinde kalesinde dört gol görürken, Akhisarspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor üçer, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir ve MKE Ankaragücü ise birer gol yedi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:35
  1. Futbol
  2. Galibiyet
  3. gol
  4. SÜPERLİG
  5. UZATMA

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    1. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    2. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    3. Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası..
    4. Van’da “Aylık Mutat İlçe Müftüleri..
    5. "THY'nin doğrudan uçuşları Moğolistan..
    6. Araban Ziraat Odası Yeni Başkanı..
    7. Erdemli Belediyesi Basketbol Takımı,..
    8. Kars’ta mahalle bekçilerine..
    9. Aydemir: ‘Dadaşlar, gardaşlarının..
    10. FETÖ'nün "bürokrasi imamı"nın tahliye..
    11. ANALİZ - BAE ve Suudi Arabistan..
    12. Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini..
    13. Demokrat Parti'den Kocamaz için YSK'ye..
    14. CNR Avrasya Boat Show 2 günde 39 bin..
    15. Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku
    16. Şahinbey için yeni çılgın projeler sözü
    17. "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine..
    18. Azerbaycan, Hocalı Katliamı’nda ölen..
    19. Ekonomideki yavaşlamaya rağmen..
    20. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti