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Süper Lig'de şoke eden fikstür şüphesi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun maç programları belli olurken tartışmalar da yeniden alevlendi.

23 Temmuz 2019 Salı 19:10
Süper Lig'de şoke eden fikstür şüphesi

Fikstürle ilgili futbolseverleri düşündüren konuların başında aynı kulüplerin fikstürde birbirlerini takip ediyor olması var. Örnek vermek gerekirse geçen sezonun fikstüründe Galatasaray, Ankaragücü'nü, Fenerbahçe de Yeni Malatyaspor'u takip ediyordu. Bu durum bu sezon da aynı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Süper Lig fikstüründeki ilginç detaylardan biri de 15. kez 33. haftada bir derbi mücadelesinin oynanacak olması. Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Trabzonspor- Beşiktaş mücadelesi oynanmıştı. Bu sezon çekilen fikstürde ise 33. hafta maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Serbest fikstür Göztepe'ye denk geldi

Fikstürün en can alıcı noktalarından biri de serbest fikstür meselesi. Serbest fikstür 3 yıl üst üste Göztepe'ye denk geldi. Diğer ülkelerdeki fikstür çekimlerinde böyle bir durumun yaşanma olasılığı yok denecek kadar az.

Serbest fikstür nedir?

Peki serbest fikstür meselesi ne? Ligin ikinci yarısında 6 ya da 7 kez bir önceki maçını evinde oynamış takımın iç sahadaki ikinci rakibi oluyor. Bu da o takım için bir seri şansı oluşturuyor. Serbest fikstür takımı için ise büyük bir dezavantaj.

Son 10 sezonda serbest fikstüre sahip 10 takımdan 4'ünün küme düşmüş olması da büyük bir endişe oluşturuyor.

Fikret Orman'dan fikstür tepkisi

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun fikstürü belli olurken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, fikstürle ilgili çarpıcı bir yorumda bulunmuştu. Başkan Fikret Orman, "Dokuz sezondur Galatasaray deplasmanını ikinci yarıda oynuyoruz… Dokuz sene oldu…" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 19:10
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Ankaragücü
  4. Fenerbahçe
  5. Yeni Malatyaspor

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