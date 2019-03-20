0553 313 94 23

Süper Lig'de ses getirecek transfer iddiası! Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'da top koşturan Martin Linnes'i yakın markaja aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:27
Süper Lig'de ses getirecek transfer iddiası! Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Galatasaray’a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş’ın gündemindeydi...

 Linnes atağı!

Fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes’in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray’la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.

(Fotospor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:27
  1. Beşiktaş
  2. Galatasaray
  3. Martin Linnes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den Ryan Babel atağı!
    1. Fenerbahçe'den Ryan Babel atağı!
    2. İzmir'de dolmuşla otomobil çarpıştı: 1..
    3. Vatandaşlar akın etti! Bir haftada 3,3..
    4. KYK borç silme 2019 son dakika KYK..
    5. İran'da sel felaketi can aldı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
    7. Beşiktaş'a şok! Zirveden sonunculuğa..
    8. "Üniformalı hainlerin çoğu Kandil'e..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dünya..
    10. Soylu: Avrupa tahrik etti, Erdoğan..
    11. Bayram Malkan Avrupa üçüncüsü
    12. Büyükşehir Denizova Halı saha ve..
    13. Bakan Kasapoğlun’dan Şevval İlayda..
    14. Porto, Casillas'ın sözleşmesini uzattı
    15. Üç çocuğu ve eşyalarıyla birlikte..
    16. Porto'dan flaş Casillas kararı!..
    17. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Çiçek..
    18. Google Plus kapanmasına kısa süre kaldı
    19. Tatamide Bursa imzası
    20. Başkan Büyükkılıç: "Muhsin İlyas..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin