Süper Lig'de ses getirecek transfer iddiası! Beşiktaş, Galatasaray'ın yıldızına talip oldu
Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'da top koşturan Martin Linnes'i yakın markaja aldı.20 Mart 2019 Çarşamba 14:27
Galatasaray’a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş’ın gündemindeydi...
Linnes atağı!
Fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes’in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor. Galatasaray’la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray’la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.
(Fotospor)
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