Süper Lig'de Samuel Eto'o depremi
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da forma giyen yıldız futbolcu Eto'o'nun takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:15
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor.
Devre arasında Antalyaspor'dan Atiker Konyaspor'a transfer olan yıldız oyuncuSamuel Eto'o hakkında flaş gelişmeler yaşandı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Atiker Konyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o takımdan ayrılmak istediğini Yeşil Beyazlı yönetime bildirdi. Eto'o'nun eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'la çalışmak istemediği iddia edildi.
37 yaşındaki Kamerunlu santrfor ligin ikinci yarısında Konyaspor'da görev aldığı 12 karşılaşmada; 6 gol, 1 asist kaydetti.
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