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Süper Lig'de Rodallega bombası! İşte yeni takımı

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı Denizli'ye getirdi. Son olarak Trabzonspor'da forma giyen yıldız futbolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 12:08
Süper Lig'de Rodallega bombası! İşte yeni takımı

Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega'nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inerek özel bir araçla Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega'ya yıllık 1,1 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor'un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor.

Trabzonspor'da geçen sezon 16 gol attı

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor'da ise 16 gol, 3 asistle oynadı.

Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor'da forma giydi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:08
  1. Trabzon
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. İzmir
  6. Denizli
  7. Burak Yılmaz
  8. Akhisar
  9. Denizlispor
  10. Kolombiya
  11. Adnan Menderes Havalimanı

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