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Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte ligin zirvesinde ve dibinde son durum!

06 Mayıs 2018 Pazar 21:55
Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.

İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum ve kalan maçlar;

GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya

20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe

20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir

20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)

07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş

20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

PUAN DURUMU

(69) Galatasaray

(66) Fenerbahçe

(66) Başakşehir

(62) Beşiktaş

(49) Trabzonspor

(48) Sivasspor

(47) Göztepe

(44) Kayserispor

(43) Kasımpaşa

(39) Bursaspor

(39) Malatyaspor

(38) Antalyaspor

(36) Alanyaspor

(36) Akhisarspor

(35) Konyaspor

(33) Osmanlıspor

(30) Gençlerbirliği

(12) Karabükspor

 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:55
  1. Karabük
  2. Trabzon
  3. Sivas
  4. Malatya
  5. Konya
  6. Kayseri
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Süper Lig

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