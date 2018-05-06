Süper Lig'de puan durumu ve kalan maçlar!
Spor Toto Süper Lig 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. İşte ligin zirvesinde ve dibinde son durum!06 Mayıs 2018 Pazar 21:31
Spor Toto Süper Lig 32. haftada hem zirve yarışında hem de küme düşme hattında heyecan devam ediyor.
Şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe hata yapmazken Başakşehir, Sivasspor karşısında 2 puan bıraktı ve bir sıra geriye düştü.
İşte Süper Lig'in zirvesinde son durum, kalan maçlar, Süper Lig'in 32. haftasındaki sonuçlar ve 33. hafta fikstürü...
GALATASARAY'IN SON 2 MAÇI (69)
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
FENERBAHÇE'NİN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
BAŞAKŞEHİR'İN SON 2 MAÇI (66)
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ'IN SON 3 MAÇI (62)
07.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
PUAN DURUMU
(69) Galatasaray
(66) Fenerbahçe
(66) Başakşehir
(62) Beşiktaş
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