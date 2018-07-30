Süper Lig'de oynuyordu! 2. Lige transfer oldu

2.Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fatih Karagümrük'te transfer harekatı sürüyor.

Süleyman Hurma'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle Gökay İravul, Benjamin Fuchs, Youssef Yeşilmen ve Bilal Aziz gibi isimleri takıma kazandıran İstanbul ekibinin son bombaları Mehmet Batdal ve Turgut Doğan Şahin oldu.

Geçtiğimiz sezon Uefa Avrupa Ligi dahil 17 maça çıkan Mehmet Batdal üç gol kaydetmişti.

Turgut Doğan Şahin ise geçtiğimiz sezon ilk devreyi Yeni Malatyaspor'da geçirirken ikinci devre 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu.