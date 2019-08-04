Süper Lig'de Hakan Çalhanoğlu bombası!

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyanlardan gündemi sarsan bir transfer iddiası geldi. Çizme basını, takımdan gönderilmesi düşünülen 25 yaşındaki yıldız ismi Galatasaray'ın istediğini yazdı.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyanlardan gündemi sarsan bir transfer iddiası geldi. Çizme'de yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Milano ekibinin daha önce pek çok kez takımda kalmak istediğini söyleyen 25 yaşındaki yıldız futbolcuyla yollarını ayırmaya hazır olduğunu yazdı.

Haberde Çalhanoğlu için Galatasaray ve RB Leipzig'in devrede olduğu belirtilirken Milan'ın oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen kulüplerden 18 ila 20 milyon euroluk bir bedel talep ettiği aktarıldı. Hakan, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 46 mücadelede fileleri 4 kez havalandırırken 13 de asist kaydetmişti.