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Süper Lig'de görülmemiş olay! Futbolcular birbirine girdi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak ligin son 2 haftasına girilirken büyük yara alan Gençlerbirliği'nde futbolcular arasında arbede yaşandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:52
Süper Lig'de görülmemiş olay! Futbolcular birbirine girdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Gençlerbirliği futbolcuları, karşılaşmanın 88'inci dakikasında formasını çıkartarak sahayı terk eden Floretin Pogba'ya saldırdı. Araya giren güvenlik güçleri futbolcuları yatıştırdı ve Pogba güvenlik altına alındı. Daha sonra kulüp yöneticileri kavganın çıktığı yere gelerek sporcuları yatıştırdı.

CAVCAV'A TEPKİ

Öte yandan mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı.

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Ankaralı taraftarlar, Cavcav'a "Ümit Özat ile el ele takımı düşürdünüz" dedi. Güvenlik güçleri önlem alarak başkan Cavcav'ı ayrı bir kapıdan çıkardı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 21:52
  1. Ankara
  2. süper lig
  3. antalyaspor
  4. gençlerbirliği
  5. kavga

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