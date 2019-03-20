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Süper Lig'de flaş gelişme! Ozan ile görüştü

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Alanyaspor'a transfer olan Ozan Tufan, performansıyla göz dolduruyor. Tufan'ın iyiye giden performansı sonrası Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, genç oyuncuyla görüşme yaptı.

20 Mart 2019 Çarşamba 23:56
Süper Lig'de flaş gelişme! Ozan ile görüştü

Fenerbahçe'nin devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiraladığı Ozan Tufan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre Sarı-Lacivertli takımın sportif direktörü Damien Comolli, genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Fransız futbol adamı, Ozan'dan son durumu ile ilgili bilgi isterken 23 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor'da sürecinin kendisi açısından faydalı geçtiğini ve yeniden sürekli forma şansı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Comolli de Ozan'a performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kendisini yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Alanya'da kendine geldi

Ozan Tufan, devre arasında kiralandığı Alanyaspor'da 7'si ilk 11 olmak üzere 11 resmi maça çıkarken gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:56
  1. Ozan Tufan
  2. Alanyaspor

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