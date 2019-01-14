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Süper Lig'de flaş ayrılık! Anlaşması feshedildi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İsmail Kartal sonrası anlaştığı genç teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
Süper Lig'de flaş ayrılık! Anlaşması feshedildi

MKE Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinde göreve Mustafa Kaplan getirildi.

Ankaragücü, sezona teknik direktör İsmail Kartal ile başlarken Kartal'ın yerine ilk yarının son haftasında Bayram Bektaş getirilmişti.

Antalya kampına Bektaş ile giden sarı-lacivertli kulüp, genç teknik adamla fikir ayrılığı yaşanması nedeniyle yolarını ayırdı ve göreve kulüpte önceden de görevler almış Mustafa Kaplan'ı getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
  1. Antalya
  2. Süper Lig
  3. MKE Ankaragücü
  4. Bayram Bektaş
  5. Flaş ayrılık
  6. Mustafa Kaplan

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