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Süper Lig'de Eto'o depremi

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun sözleşmesini feshetme kararı aldı.

03 Ağustos 2018 Cuma 17:52
Süper Lig'de Eto'o depremi

Atiker Konyaspor, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Samuel Eto'o ile yollarını ayrıma kararı aldı. Yeşil beyazlılar, Kamerunlu yıldızın sözleşmesini feshedecek.

Konyaspor'un golcüsü Samuel Eto'o takımdan ayrılmak istediğini Yeşil Beyazlı yönetime bildirdi.

Eto'o'nun eski teknik direktörüRıza Çalımbay'la çalışmak istemediği öğrenildi.

KAMPI TERKETMİŞTİ

Kayserispor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmayan Kamerunlu futbolcu, NAC Breda mücadelesinde de oynamayacağını öğrenince izin alıp Yeşil-Beyazlı takımın Hollanda kampından ayrılmıştı.

37 yaşındaki Kamerunlu santrfor ligin ikinci yarısında Konyaspor'da görev aldığı 12 karşılaşmada; 6 gol, 1 asist kaydetti.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 17:52
  1. Kayseri
  2. Kayserispor
  3. Konya
  4. Rıza Çalımbay
  5. Konyaspor
  6. Samuel Eto'o

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