Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu Süper Lig'in ikinci yarısının kalan bölümünde oynananacakj derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri belli oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak derbilerin tarihleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Duyurulan 27-31 hafta programlarına göre; 28. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Ligin 31. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tarihi ise 5 Mayıs Pazar saat 19.00 olarak belirlendi.

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