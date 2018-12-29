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Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası! 'Evet' dedi

Bu sezon gol yollarında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz transferinde sona yaklaştı.

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
Süper Lig'de Burak Yılmaz bombası! 'Evet' dedi

Beşiktaş Burak Yılmaz’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sezonun ikinci yarısı öncesi forvet transferi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, listesinin ilk sırasında yer alan Burak ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'da kadro dışı kalan ve takımından ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaştı.

Trabzonpsor'dan gelecek cevap bekleniyor

Trabzonspor’dan alacakları karşılığında bonservisi talep eden milli futbolcu, Bordo-mavili kulübün yanıtını bekliyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Burak Yılmaz Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.

İlk olarak 2006 yılında Antalyaspor’dan Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu, 2007-2008 sezonunun devre arasında, Filip Holosko transferi karşılığı Manisaspor'a takas olmuştu.

2008 Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılan Burak, transferin olması durumunda 11 yıl sonra yeniden yeniden siyah beyazlı formayı giyecek.

1,5 sezonda 28 gol, 3 asist

Son 1,5 sezonda Trabzonspor’da 32 maça çıkan milli futbolcu, 28 gol attı, 3 asist yaptı. (NTV Spor)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:19
  1. Trabzon
  2. Manisa
  3. Beşiktaş Haberleri
  4. Beşiktaş
  5. Filip Holosko
  6. Holosko
  7. Burak Yılmaz
  8. Antalyaspor

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