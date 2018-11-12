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Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Ruza Çalımbay'ın görevden ayrılmasının ardından Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
Süper Lig'de Aykut Kocaman sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı.

Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Anlaşma sağlanacak

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti. Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcularının çok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 17:29
  1. Aykut Kocaman
  2. Konyaspor

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