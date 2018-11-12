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Süper Lig'de Aykut Kocaman bombası

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor'da ikinci başkanı Selçuk Aksoy, Aykut Kocaman'la görüştü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 20:41
Süper Lig'de Aykut Kocaman bombası

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, 12. hafta sonunda sürpriz bir karar alarak teknik direktör Rıza Çalımbay'la yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Yeşil-Beyazlı ekipte yeni teknik adam kim olacak diye tartışmaları yaşanırken, yönetim kurulu takımı eski teknik direktörleri Aykut Kocaman'a emanet etme kararı aldı. Bilindiği üzere 2016-2017 sezonunda Atiker Konyaspor'a tarihinin en başarılı dönemini yaşatan deneyimli çalıştırıcı, ardından görevinden ayrılarak Fenerbahçe ile anlaşmıştı.

Başkan, Kocaman ile görüştü

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası görevinden ayrılan Kocaman, bir süre dinlenmeye çekilmişti.

Konyaspor camiası, taraftarı ve futbolcuların çok sevdiği Aykut Kocaman, 1-2 gün içerisinde Konya'ya gelerek eski takımıyla yeni sözleşme imzalayacak.

Öte yandan Konyaspor kulübü ikinci başkanı Selçuk Aksoy, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'la bir görüşme gerçekleştirmiş ve taraflar anlaşmaya varmıştı.(Fanatik)

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 20:41
  1. Fenerbahçe
  2. Konya
  3. Rıza Çalımbay
  4. Konyaspor
  5. Aykut Kocaman

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