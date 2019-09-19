Süper Lig'de 5. hafta yarın başlıyor Süper Ligde 5. hafta yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak müsabakayla başlayacak.

Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Göztepe ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Ligde beşinci haftanın programı şu şekilde: Yarın: 20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21 Eylül Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker) 22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi) 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya) 23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül) 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.