Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı! İşte puan durumu
Süper Lig'de 25. hafta Galatasaray-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Bu hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Medipol Başakşehir, 57 puanla liderliğini sürdürdü.11 Mart 2019 Pazartesi 23:04
Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu. Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.
Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.
Süper Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Demir Grup Sivasspor- EvkurYeni Malatyaspor: 2-0
Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1
MKE Ankaragücü- Bursaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1
Göztepe- Kasımpaşa: 0-0
Çaykur Rizespor- İstikbal MobilyaKayserispor: 3-0
Beşiktaş- Atiker Konyaspor: 3-2
Galatasaray-Antalyaspor: 5-0
25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Süper Ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Mart Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
16 Mart Cumartesi:
13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor
16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa
19.00 Beşiktaş-Göztepe
17 Mart Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir
16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Bursaspor-Galatasaray
YORUM YAZ