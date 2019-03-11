Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı! İşte puan durumu Süper Lig'de 25. hafta Galatasaray-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Bu hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Medipol Başakşehir, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu. Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı. Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü. Süper Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle: Demir Grup Sivasspor- EvkurYeni Malatyaspor: 2-0 Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1 MKE Ankaragücü- Bursaspor: 0-0 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1 Göztepe- Kasımpaşa: 0-0 Çaykur Rizespor- İstikbal MobilyaKayserispor: 3-0 Beşiktaş- Atiker Konyaspor: 3-2 Galatasaray-Antalyaspor: 5-0 25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: Süper Ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle: 15 Mart Cuma: 20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor 16 Mart Cumartesi: 13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor 16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa 19.00 Beşiktaş-Göztepe 17 Mart Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir 16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Bursaspor-Galatasaray

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