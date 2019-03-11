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Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'de 25. hafta Galatasaray-Antalyaspor maçıyla tamamlandı. Bu hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Medipol Başakşehir, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

11 Mart 2019 Pazartesi 23:04
Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı! İşte puan durumu

Süper Lig'in 25. haftası tamamlanırken, lider Medipol Başakşehir, takipçisi Galatasaray ile puan farkını korudu. Turuncu-lacivertli takım, haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçti ve puanını 57'ye taşıdı.

Süper Lig'de haftanın son maçında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek puanını 49'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'i 8 puan geriden takibini sürdürdü.

Süper Ligde 25. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor- EvkurYeni Malatyaspor: 2-0

Trabzonspor-Akhisarspor: 2-1

MKE Ankaragücü- Bursaspor: 0-0

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Göztepe- Kasımpaşa: 0-0

Çaykur Rizespor- İstikbal MobilyaKayserispor: 3-0

Beşiktaş- Atiker Konyaspor: 3-2

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

25. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Süper Ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Mart Cuma:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa

19.00 Beşiktaş-Göztepe

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

16.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Bursaspor-Galatasaray

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 23:04
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Kasımpaşa
  7. Bursaspor
  8. Çaykur Rizespor
  9. Başakşehir
  10. Antalya
  11. Alanyaspor
  12. Kayseri
  13. Erzurum
  14. Bursa
  15. Kadir Has
  16. Kayserispor
  17. Konya
  18. Ankara
  19. Malatya
  20. Sivas
  21. Rizespor
  22. Antalyaspor
  23. Çaykur
  24. Sivasspor
  25. Konyaspor
  26. Alanya
  27. Akhisar
  28. Galata
  29. Malatyaspor
  30. İstikbal
  31. Ankaragücü
  32. Kazım Karabekir

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