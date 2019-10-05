Süper Lig puan durumu! İşte, Süper Lig'de toplu sonuçlar
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...05 Ekim 2019 Cumartesi 22:17
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...
Lige verilecek milli maç arası öncesinde ekipler haftayı 3'er puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de 7. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, günün sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig günün sonuçları
Kasımpaşa-Konyaspor: 1-4
Göztepe-Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
Süper Lig puan durumu
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