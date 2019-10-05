Süper Lig puan durumu! İşte, Süper Lig'de toplu sonuçlar Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu...

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla devam etti. İşte, Süper Lig'de alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu... Lige verilecek milli maç arası öncesinde ekipler haftayı 3'er puanla kapatmanın hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de 7. hafta cumartesi günü oynanan 3 maçla devam etti. İşte, günün sonuçları ve puan durumu... Süper Lig günün sonuçları Kasımpaşa-Konyaspor: 1-4 Göztepe-Kayserispor: 4-0 Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0 Süper Lig puan durumu Süper Lig pazar günü programı

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