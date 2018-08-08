Süper Lig ekibinden transfer bombası! Benfica'nın yıldızını transfer ediyor...

Batalla’nın boşluğunu doldurmak için uğraş veren Bursaspor, Adel Taarabt’ın peşinde. Benfica’nın 29 yaşındaki 10 numarası, son senelerde hep başka kulüplerde kiralık oynarken, Timsah da kiralama formülünü devreye soktu.

Geçen sezon Genoa’da 22 maça çıkıp, 2 gol 2 asistle oynayan Faslı futbolcu ile görüşmeler başladı.

Yeşil-Beyazlılar stoper transferinde de son aşamaya geldi. Nielsen için kulübü Malmö ile anlaşan Bursaspor, Chelsea’den de Omeruo’yu kiralayacak.

Kısa zamanda bu transferlerin sonuçlanması bekleniyor.