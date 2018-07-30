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Süper Lig ekibinden Kerim Frei bombası

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Başakşehir'de forma giyen Kerim Frei için görüşmelere başladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:00
Süper Lig ekibinden Kerim Frei bombası

Transfer döneminin suskun takımları arasında yer alan Bursaspor, çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-beyazlılar, daha önce bonservisini almak istediği Kerim Frei transferinde Başakşehir'den olumsuz yanıt almıştı. Timsah, yıldız futbolcu konusunda bu kez farklı bir yol izleyecek.

İstanbul ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralamayı planlayan Bursaspor Yönetimi, bir kez daha harekete geçti.

KARARI ABDULLAH AVCI VERECEK

Taraflar arasında bu hafta içinde somut adımların atılması beklenirken, Başakşehir Yönetimi'nin teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği rapora göre cevap vereceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Kerim, bu karşılaşmalarda 3 gol attı, bir de asist yaptı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:00
  1. İstanbul
  2. Bursaspor
  3. Başakşehir
  4. Bursa
  5. Abdullah Avcı
  6. Kerim Frei

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