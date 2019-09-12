Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Yıldız futbolcu devre arasına kadar yok Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'de Muğada Çelik şoku yaşanıyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'e Muğdat Çelik'ten kötü haber geldi. Yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik'in ilk yarıyı kapattığı açıklandı. (beIN Sports)

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