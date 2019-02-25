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Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen Arturo Mina’nın sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
Süper Lig ekibinde sakatlık şoku! Yıldız futbolcu 1 ay sahalardan uzak kalacak

Rizespor maçının son dakikalarına doğru sakatlanarak oyundan çıkan Mina’nın yapılan ilk kontrolünde ayak tarak kemiğinde kırık, üst adalesinde ise yırtık tespit edildi. Genç savunmacının en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kamara, Başakşehir maçına yetişecek

Sarı-kırmızılı takımdaki diğer sakat oyuncuların son durumu ise teknik heyeti memnun etmedi. Malatya ekibinde Bifouma, Kamara, Robin ve Erkan Kaş’ın Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finalinde Göztepe karşısında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bu oyunculardan Robin ve Erkan’ın durumunun çekilecek MR sonrası netleşeceği ifade edildi. Kamara’nın ise Başakşehir maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Bu arada sakatlıklarından dolayı geçen haftaki lig maçında forma giyemeyen Ömer Şişmanoğlu, Issam Chabake ve Rahman Buğra Çağıran’ın Göztepe maçında forma giyebilecekleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:55
  1. Rize
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Arturo Mina
  4. Süper Lig

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