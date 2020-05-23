Süper Lig ekibinde beklenmedik gelişme! İki oyuncu ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da şok bir gelişme daha yaşandı. Bu akşam kulüp tarafından bir oyuncu ve personelde koronavirüs pozitif vaka çıktığı açıklanırken kadroda yer alan Ghaylen Chaaleli ve yedek kaleci Ufuk Ceylan'ın takımdan ayrıldığı öğrenildi.

Beklenmedik ayrılık!

Sezon başında takıma katılan kaleci Ufuk Ceylan ile Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'nin karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldığı belirtildi.

Öte yandan Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ufuk Ceylan’la ilgili Ajansspor’a açıklamalarda bulundu. Gevrek, “Ufuk Ceylan devre arasında Göztepe'ye gitmek istemişti. O dönem Ufuk'un transferine izin vermemiştik, kırgınlığı vardı. Ufuk'a müsaade ettik ve yollarımız ayrıldı” ifadelerini kullandı.

2019-2020 sezonunda Ghaylen Chaaleli 16 resmi maçta, Ufuk Ceylan ise 4 resmi maçta görev yapmıştı.