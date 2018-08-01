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Süper Lig ekibi Gabriel Agbonlahor'la anlaştı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, son olarak İngiliz takımlarından Aston Villa'nın formasını giyen golcü futbolcu Gabriel Agbonlahor ile anlaşmaya vardı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:34
Süper Lig ekibi Gabriel Agbonlahor'la anlaştı

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, bonservisi elinde olan Gabriel Agbonlahor ile anlaşma sağladı.

Son olarak Aston Villa'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek'in Kulüpler Birliği toplantısı sonrası, "4 transfer daha yapacağız" açıklamasının ardından ilk sürpriz geldi.

AGBONLAHOR YENİ MALATYASPOR'DA

Yeni Malatyaspor, son olarak Aston Villa forması giyen golcü futbolcu Gabriel Agbonlahor ile el sıkıştı.

31 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi atacağı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 20:34
  1. İstanbul
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Gabriel Agbonlahor
  4. Adil Gevrek

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