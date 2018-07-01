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Süper Lig ekibi bombayı patlattı! 2 transfer birden

Süper Lig'in flaş takımı Rizespor, defans ve orta saha mevkilerine transferler gerçekleştirdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:01
Süper Lig ekibi bombayı patlattı! 2 transfer birden

Yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterecek olan Çaykur Rizespor, Tunuslu defans oyuncusu Montassar Talbi ve Ankara Demirspor'dan Çınar Tarhan'ı transfer etti.

Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, Montassar Talbi ile 3, Çınar Tarhan ile de 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki Talbi'nin geçen sezon Tunus 1. Ligi'nde şampiyon olan Esperance Tunis takımında 14 maçta bir gol attığı, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Tarhan'ın ise Ankara Demirspor'da 30 maçta 3 kez fileleri havalandırdığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 13:01
  1. Ankara
  2. Rizespor
  3. Çınar Tarhan
  4. Montassar Talbi

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