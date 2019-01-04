Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın golcüsü Mustafa Pektemek'e talip oldu!
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Mustafa Pektemek'i yakın takibe aldı.04 Ocak 2019 Cuma 03:08
Robinho'yu Başakşehir’e satan ve ikinci devre öncesinde güç kaybeden Demir Grup Sivasspor, transfer hamlelerine başladı. Kırmızı-Beyazlı ekibin, Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek’e talip olduğu öğrenildi. Sivasspor yönetiminin, Başkan Fikret Orman’ı arayarak golcü oyuncuyu resmen istedi.
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