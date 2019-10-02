Süper lig 6.hafta puan durumu ve tablosu
Futbol severlerin merakla takip ettiği ve her geçen gün durumların değiştiği Süper Toto Süper Lig maç sonuçları herkes tarafından takip ediliyor. Peki ama Süper Lig 6. hafta maç sonuçlarının güncel durumu ne? İşte detaylar...02 Ekim 2019 Çarşamba 17:26
Futbol severlerin merakla takip ettiği ve her geçen gün durumların değiştiği Süper Toto Süper Lig maç sonuçları herkes tarafından takip ediliyor. Peki ama Süper Lig 6. hafta maç sonuçlarının güncel durumu ne? İşte detaylar...
Süper Toto Süper Lig 6. hafta maç sonuçlarının güncel durumu, futbol severler tarafından merak konusu haline geldi. Kıyasıya rekabetin sürdüğü Süper Lig'de, dikkatle beklenen maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yer alıyordu. İki takımında üstün mücadeleleri sonrasında maç beraberlikle sonlandı.
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