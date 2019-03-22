Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak? | Süper Lig 27. hafta programı Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynanacak maçlar nedeniyle, Süper Lig'de bir süre maç oynanmayacak. Peki, Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak?

Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynanacak maçlar nedeniyle, Süper Lig'de bir süre maç oynanmayacak. Peki, Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak? Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak? Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta müsabaka programı belli oldu. 27. haftanın ilk maçı 5 Nisan Cuma günü oynanacak. İşte, 27. hafta maçları hakkında detaylar... 5 Nisan Cuma 20.30 Trabzonspor-Antalyaspor 6 Nisan Cumartesi 16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor 19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor 7 Nisan Pazar 13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Göztepe-Akhisarspor 16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe 19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor 8 Nisan Pazartesi 20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

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