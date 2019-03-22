Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak? | Süper Lig 27. hafta programı
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynanacak maçlar nedeniyle, Süper Lig'de bir süre maç oynanmayacak. Peki, Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak?22 Mart 2019 Cuma 10:37
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonu 27. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynanacak maçlar nedeniyle, Süper Lig'de bir süre maç oynanmayacak. Peki, Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta müsabaka programı belli oldu. 27. haftanın ilk maçı 5 Nisan Cuma günü oynanacak. İşte, 27. hafta maçları hakkında detaylar...
5 Nisan Cuma
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor
6 Nisan Cumartesi
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor
7 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Göztepe-Akhisarspor
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor
8 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
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