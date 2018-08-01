Süper Kupa'nın hakemi belli oldu
TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek.01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek olan TFF Süper Kupa müsabakası, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.
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