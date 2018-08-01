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Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek olan TFF Süper Kupa müsabakası, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

 

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:07
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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