Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan tatsız prova
Yeni sezon öncesi Yunanistan ekibi AEK ile karşılaşan Galatasaray rakibine 3-2 mağlup oldu.31 Temmuz 2018 Salı 22:09
Galatasaray, hazırlık maçında Yunan ekibi AEK ile karşılaştı.
Yunanistan'da oynanan mücadelede Galatasaray, öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı.
İkinci yarıda kalesinde üst üste goller gören Galatasaray, geri dönmeyi başaramadı ve AEK karşısında 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Galatasaray, Akhisarspor'la Pazar günü oynayacağı Süper Kupa finali öncesi kötü bir sonuç almış oldu.
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