Supangle nasıl yapılır? Evde pratik supangle yapılışı
Supangle en sevilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kıvamı ve lezzeti ile lezzetli bir sütlü tatlı olan supangle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Evde supangle yapımı oldukça kolaydır. Peki, supangle nasıl yapılır? İşte nefis kakaolu supangle tarifi...
Supangle, ismini Fransızcadan almasına karşın Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Supangle tarifi: Lezzetli ev yapımı supangle nasıl yapılır?
Supangle tarifi
Malzemeler
3,5 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı kakao
3/4 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Süt, kakao, toz şeker ve unu bir tencereye alın ve iyice çırpın.
Homojen hale gelen karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
İstenilen kıvama gelince kaselere paylaştırın ve soğuması için bekletin.
Dilerseniz üzerini Antep fıstığı, damla çikolata ve fındık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...