Supangle nasıl yapılır? Evde pratik supangle yapılışı

Supangle en sevilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kıvamı ve lezzeti ile lezzetli bir sütlü tatlı olan supangle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Evde supangle yapımı oldukça kolaydır. Peki, supangle nasıl yapılır? İşte nefis kakaolu supangle tarifi...