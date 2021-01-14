  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Supangle nasıl yapılır? Evde pratik supangle yapılışı
Kadın - Aile

Supangle nasıl yapılır? Evde pratik supangle yapılışı

Supangle en sevilen sütlü tatlıların başında geliyor. Kıvamı ve lezzeti ile lezzetli bir sütlü tatlı olan supangle hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Evde supangle yapımı oldukça kolaydır. Peki, supangle nasıl yapılır? İşte nefis kakaolu supangle tarifi...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 20:57:00 -
Supangle nasıl yapılır? Evde pratik supangle yapılışı

Supangle, ismini Fransızcadan almasına karşın Türk mutfağına özgü bir tatlıdır. Supangle tarifi: Lezzetli ev yapımı supangle nasıl yapılır?

Supangle tarifi

Malzemeler

3,5 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı kakao
3/4 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Süt, kakao, toz şeker ve unu bir tencereye alın ve iyice çırpın.

Homojen hale gelen karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.

İstenilen kıvama gelince kaselere paylaştırın ve soğuması için bekletin.

Dilerseniz üzerini Antep fıstığı, damla çikolata ve fındık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem
Gündem

Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem

1926 ile 1936 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satıp, birçok camiyi ahıra dönüştüren CHP zihniyetinin son halkası olan İBB Başkanı..
Gündeme bomba gibi düşen iddia! İngilizler Trump'ın kaçacağı ülkeyi duyurdu
Dünya

Gündeme bomba gibi düşen iddia! İngilizler Trump'ın kaçacağı ülkeyi duyurdu

İngiliz The Guardian gazetesinin iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanı seçilen Joe Biden 20 Ocak'ta yemin etmeden hemen önce,..
WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler
Dünya

WhatsApp ile ilgili son gelişme olay oldu! Geri çekildiler

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik ilkesi kararı sonrası birçok kullanıcı BİP'e geçti. Uygulama marketleri, son günlerde WhatsApp yerine BİP'i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay