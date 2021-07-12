Sünnet düğünündekilere ateş açıldı: 2 ölü 8 yaralı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu belirtilen S.A, sünnet düğününe katılanlara tabancayla rastgele ateş açtı.
Saldırıda biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi vefat etti, 8 kişi yaralandı.Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Saldırının nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.