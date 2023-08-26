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Yerel Sünnet düğününde ortalık karıştı! 1 ölü 1 yaralı
Yerel

Sünnet düğününde ortalık karıştı! 1 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 10:12:00 -
Sünnet düğününde ortalık karıştı! 1 ölü 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir sünnet düğününde yemek yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Bostancı Mahallesinde bulunan bir oteldeki sünnet düğününe gelen kimliği belirsiz 3 kişi, görevli garsonlardan yemek istedi. Yemek servisi sırasında 3 kişi ile garsonlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 şüpheliden biri yanındaki tabancayla kardeş olan garsonlar Özkan Kanat ve Serkan Kanat'a 3 el ateş etti. Olayda Özkan Kanat başından, kardeşi Serkan Kanat ise bel ve kalça kısmından yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine götürüldü.

Özkan Kanat, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kanat'ın cenazesi hastanede savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Serkan Kanat ise ilk tedavisinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan 3 şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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