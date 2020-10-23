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Aktüel SunExpress, Lufthansa ile olan ortak uçuş anlaşmasını genişletiyor
Aktüel

SunExpress, Lufthansa ile olan ortak uçuş anlaşmasını genişletiyor

SunExpress CEO’su Max Kownatzki: -"Lufthansa ile başarılı ortaklığımızı önümüzdeki kış sezonunda Almanya'nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-23 09:44:27 -
SunExpress, Lufthansa ile olan ortak uçuş anlaşmasını genişletiyor

İSTANBUL (AA) - SunExpress, Lufthansa ile devam eden ortak uçuş (codeshare) anlaşmasını kış sezonunda Frankfurt'u da ekleyerek genişletiyor.

SunExpress'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, iki yıldır Münih'ten İzmir, Antalya ve Ankara'ya sürdürülen ortak uçuşların ardından, Frankfurt'tan SunExpress'in Türkiye’nin bu üç önemli kentine düzenleyeceği haftalık uçuşlar da anlaşmaya dahil edildi.

Anlaşma kapsamında, operasyonu SunExpress tarafından yürütülecek olan bağlantılı uçuşlar, Lufthansa uçuş numaralarını da kapsayacak. Dolayısıyla aynı uçuş için bilet rezervasyonları, eş zamanlı olarak lufthansa.com ve havayolunun diğer tüm satış kanalları üzerinden yapılabilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen, SunExpress CEO’su Max Kownatzki, kapsamı genişletilen anlaşma ile ilgili şunları kaydetti:

"Lufthansa ile başarılı ortaklığımızı önümüzdeki kış sezonunda Almanya'nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt ile genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Çok sayıda cazip bağlantılı uçuşa ek olarak, Türkiye’den Almanya’ya seyahat eden yolcularımız artık Frankfurt Havalimanı Terminal 1’deki hızlı transfer ve bu terminalden sunulan bağlantılı uçuşlardan da rahatlıkla yararlanabilecek"

SunExpress'in Münih'ten Ankara, Antalya ve İzmir'e ortak kod paylaşımlı bağlantıları devam ederken, Frankfurt'a ortak uçuşlar ise 2020/21 kış sezonu uçuşları ile birlikte 25 Ekim'den itibaren başlayacak. Her iki havayolu şirketi de 2021 yaz sezonu için Frankfurt ve Münih kalkışlı pek çok uçuş için SunExpress ortaklığını genişletmeye hazırlandığını duyurdu.

Yeni başlayacak ortak Frankfurt uçuşları (kalkış destinasyonunun yerel saati ile) şu şekilde:

Haftada beş kez:

XQ 970 (LH 9417) ADB 12:35 - 14:00 FRAXQ 971 (LH 9416) FRA 15:00 - 20:05 ADBXQ 140 (LH 9595) AYT 11:00 - 12:50 FRAXQ 141 (LH 9594) FRA 13:50 - 19:10 AYT

Her Pazartesi:

XQ 792 (LH 9589) ESB 17:10 - 18:55 FRAXQ 793 (LH 9588) FRA 20:40 - 02:05 ESB
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