Sümela Manastırı nerededir?
Sümela Manastırı nerededir? sorusu son dakika merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sümela Manastırı 2. etap açılışından konuşma yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümela Manastırı 2.Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katılıyor. Gelişmenin ardından Sümela Manastırı nerededir? Sümela Manastırı hangi il ve ilçededir? soruları merak kazandı. İşte detaylar...
Trabzon’un Maçka İlçesi'nin Altındere Köyü sınırları içinde, Altındere vadisine hakim Karadağ’ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulmuş olan Sümela Manastırı, yaz ve kış aylarında ziyaret edilebilmektedir. Vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikte bulunan yapı, bu konumuyla manastırların şehir dışında, ormanlarda, mağara ve su kenarlarında kurulma geleneğini sürdürmüştür.
Sümela kelimesi nereden geliyor?
Meryem Ana adına kurulan manastırın "Sümela" adını "siyah" anlamına gelen "melas" sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Bu ismin manastırın kurulduğu koyu renkli Karadağlar’ dan geldiği düşünülmekte ise de Sümela kelimesi buradaki Meryem tasvirinin siyah rengine bağlanabilmektedir.