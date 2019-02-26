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Sümbül, zorlu deplasmandan galip döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubunda mücadele eden Hakkâri Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 39-32’lik bir skorla mağlup etti.

26 Şubat 2019 Salı 09:23
Sümbül, zorlu deplasmandan galip döndü

Tekerlekli Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi D Grubunda mücadele eden Hakkâri Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şanlıurfa Engelliler Basketbol Takımını deplasmanda 39-32’lik bir skorla mağlup etti.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hakkâri Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhan Ertuş, zorlu galibiyetten sonra takımın 3. Lige terfi etmesi olasılığının arttığını söyledi. Geçen üç yıldan beri takımın tüm maddi imkânsızlıklara rağmen başarı kaydettiğini dile getiren Ertuş, “İl dışında Hakkâri’yi en iyi şekilde temsil eden birkaç sporcumuz işsiz. Hiçbir destek almadan hem aile geçindiriyorlar hem de antrenmanlara katılıyorlar. Ayrıca takıma konaklama desteği sağlayan HATSO Başkanı Servet Taş ve forma sponsoru Nibel İnşaat Firma sahibi Niyazi Ediş’e teşekkür ederiz” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:23
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