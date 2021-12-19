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Kadın - Aile Sulu yemek Harput Köftesi tarifi
Kadın - Aile

Sulu yemek Harput Köftesi tarifi

Elazığ yöresine ait olan bu tarife bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:06:00 - 2021-12-19 11:21:46
Sulu yemek Harput Köftesi tarifi

Yöresel bir ana yemek Harput köftesini bu tarifle kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte kolay tarif

Sulu yemek Harput Köftesi tarifi 

Malzemeler

  • 300 gram kıyma
  • 1.5 bardak ince çiğ köftelik bulgur
  • 1 adet rendelenmiş kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • Yarım demet ince doğranmış maydanoz
  • 2 çorba kaşığı salça (biri hamur için, biri sos için)
  • Kuru reyhan, karabiber, pul biber
  • Tuz
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı.
  • 1 lt kadar su

Yapılışı

Bulguru geniş bir kaba boşaltın. Üzerine kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, tuzu, baharatları, bir kaşık salçayı doğranmış maydanozu ekleyin ve elinizle yoğurun. Yoğurma işlemi esnasında hamura yarım bardak kadar su ilave edebilirsiniz. Hamurun üzerini kapatıp 10-15 dakika dinlendirin. Bu arada tereyağını, zeytinyağını ve kuru reyhanı bir tencereye koyup ocağa alın. Yağ eriyince salçayı ekleyip hafif kavurun ve suyu salçanın üzerin boşaltın ve kaynatın. Bir litre su kullandım. Siz su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Dinlenen hamurdan parçalar koparıp köfte şekli verin. Köfteler biraz iri yapılıyor. Hatta büyük köfte diye anılıyor. Tüm hamur bitince köfteleri kaynayan suyun içine ilave edin. Su tekrar kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirin ve suyuyla birlikte yemeği servis edin. Afiyet olsun.

 

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