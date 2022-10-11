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Gündem Sultangazi'de korku dolu anlar
Gündem

Sultangazi'de korku dolu anlar

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü. Kurtarıcı araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan otomobilde, kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 16:50:00 -
Sultangazi'de korku dolu anlar

Eski Habibler Mahallesi Fidan Sokak'ta Emine G, hamile kızı Hatice B'yi hastaneye götürmek için evlerinin önündeki 34 GG 7892 plakalı otomobiline bindi.

Emine G, aracı hareket ettireceği sırada iddiaya göre aşırı gaza yüklenince otomobil bir anda hızlandı. Kontrolden çıkan araç, kaldırıma çıkarak 2 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Kazada, hamile Hatice B. otomobilin camından fırlayarak yere düşerken, annesi araçta sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan anne ile kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarıcı araç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan otomobilde, kaza nedeniyle büyük çapta maddi hasar oluştu.

Mahalle sakini Ramazan Sasa, sürücünün gaz ile freni karıştırdığını belirterek, aşırı hızlanan aracın duvardan aşağıya düştüğünü söyledi.

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