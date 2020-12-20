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Aktüel Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 16:29:49 -
Sultangazi'de iş yerinde asansör halatı koptu: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de bir fırında, bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir fırında işçiler T.A ile Pakistan uyruklu J.N, yük asansörüne bindi. Bu sırada asansör, halatın kopması sonucu zemine düştü.

Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, asansördeki Pakistan uyruklu işçi J.N'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer işçi T.A. ise hastaneye kaldırıldı.

İş yeri sahibi G.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken fırın da belediye ekiplerince mühürlendi.

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