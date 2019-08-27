Sultanbeyli’de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
Sultanbeyli’de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı.
27 Ağustos 2019 Salı 16:40
Sultanbeyli’de silahlı iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
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