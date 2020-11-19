İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de sıfır atık projesi kapsamında 495 ton atık toplandı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ve İstanbul Valiliği'nin koordinesinde yürütülen "Sıfır Atık" projesi, Sultanbeyli'de 1 Mart 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başladı.

İstanbul'da sıfır atık projesini kamu kurumlarında yüzde 100 olarak hayata geçiren ilk ilçelerden birinin Sultanbeyli olduğu ifade edilen açıklamada, ilçede 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında toplam 299 bin 759 kilogram, 1 Ocak 2020 ile 31 Ekim 2020 tarihleri arasında toplam 195 bin 317 kilogram olmak üzere toplamda 495 bin 76 kilogram atık toplandığı vurgulandı..

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, ilçedeki tüm kamu ve özel sektör iş yerlerinde sıfır atık uygulamasını başlattıklarını ve Kaymakamlık olarak takibini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sıfır atık projesi sayesinde atıkların kaynağından planlı şekilde toplanması ve taşınmak suretiyle atık ayrıştırma merkezlerinde geri dönüşümünü sağlanmasıyla ilçede çok büyük bir ekonomik kaybın önüne geçmiş olduklarını vurgulayan Kubilay, şunları kaydetti:

"Sıfır atık projesi sayesinde israfı önlemiş, kaynakları verimli kullanmış, atık miktarını azaltmış, oluşan atıkların geri dönüşümünü sağlayarak yarınlarımıza daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmış oluyoruz. Kurumlarımızın sıfır atık projesi kapsamında yapacakları faaliyetler ilçemizde çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincinin arttırılması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çağrım, atıkları kaynağında ayrıştırarak hem ekonomimize hem de doğaya sahip çıkmalarıdır. Sıfır atık çalışmalarının yürütülmesinde büyük destek ve katkı sağlayan İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e, Sultanbeyli Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarına, mahalle muhtarlarına ve okul müdürlüklerine teşekkür ediyorum."







