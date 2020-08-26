Sultanbeyli'de pandemi sürecinde 56,5 milyon liralık yardım yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de pandemi sürecinde 61 bin 375 vatandaşa toplam 56 milyon 517 bin 336 lira sosyal yardım ulaştırıldı.

Sultanbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de ilk görüldüğü 11 Mart'tan 25 Ağustos'a kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleriyle ilçede yaşayan 61 bin 375 vatandaşa ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi", "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası ile Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kaynaklarıyla pandemi sürecinde toplam56 milyon 517 bin 336 lira sosyal yardım dağıtıldı.

Öte yandan Darülaceze Vakfının destekleriyle yürütülen "Şefkat Eli" ve "Sultanbeyli Yaşlılarına Sahip Çıkıyor" projesi kapsamında yaşlı, engelli ihtiyaç sahibi vatandaşların ev temizlikleri ve evlerindeki küçük tadilat işlemleri de yapıldı. Projeler kapsamında vatandaşların gıda, sıcak yemek, hijyen kiti ve maske ihtiyaçları giderilirken, bu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar için 146 bin 179 lira tutarında kaynak harcandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Metin Kubilay, salgın sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mesai mefhumu gözetmeden çalıştığını vurguladı.

Devletin şefkat elini muhtaç vatandaşlara hissettirmek için yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizen Kubilay, açıklamada şunları kaydetti:

"Sosyal devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ve salgından etkilenerek zor duruma düşen ailelerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasında desteklerini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'e, bu çalışmalarda görev alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve PTT çalışanlarına teşekkür ediyorum."



