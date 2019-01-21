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Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor

“Sporla Kazan Sultanbeyli” projesinin tanıtım toplantısı, Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir toplantı salonunda gerçekleştirildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:24
Sultanbeyli’de gençlere önem veriliyor

Sultanbeyli Kaymakamlığı’nın öncülüğünde Sultanbeyli Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Sultanbeyli Şubesinin destek verdiği “Sporla Kazan Sultanbeyli’ projesinin tanıtımı yapıldı. Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeyli’mizde güzel bir proje uygulayacağız. Bu projelerle birlikte binlerce gencimize ulaşıyoruz. Artık tesadüflere bırakmadan 9 bin gencimizi yetenek taramasından geçirdik. Bunların içerisinden ülkemizde çok büyük hizmetler yapabilecek sporcu kardeşlerimizi bulup çıkaracağız. Destekleyeceğiz ve iyi bir noktaya çıkaracağız” dedi.

Hedef, daha sağlıklı nesil

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise, “Bu projenin asıl amaçlarından en önemlisi bağımlılıkla mücadele. Spor yapan gençlerimiz daha sağlıklı oluyorlar ve daha da başarılı olduklarını biliyoruz. Aynı zamanda da bağımlılık gibi kötü alışkanlıklara bulaşmıyorlar. Bağımlılıkla mücadele konusunda bu projenin önemli bir ivme kazandıracağını düşünüyorum. Projenin diğer bir ana amaçlarından birisi de yetenekli çocuklarımızı geleceğe hazırlamak” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Kaymakamı Metin KubilaySporla Kazan Sultanbeyli” projesinin imzalarını attı. İmza töreninin ardından Sultanbeyli Belediyespor teknik ekibi ve sporcularına başarı belgeleri takdim edildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:24
  1. Sultanbeyli Kaymakamlığı
  2. Sultanbeyli Belediyesi
  3. İlçe Emniyet Müdürlüğü
  4. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  5. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü
  6. İlçe Sağlık Müdürlüğü
  7. Yeşilay Sultanbeyli Şubesi
  8. Sporla Kazan Sultanbeyli
  9. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin
  10. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay
  11. Sultanbeyli Belediyespor

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