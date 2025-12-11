  • İSTANBUL
Aktüel Sultanbeyli’de 42 STK Gazze ve mazlum coğrafyalar için bir araya geldi
Aktüel

Sultanbeyli’de 42 STK Gazze ve mazlum coğrafyalar için bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sultanbeyli’de 42 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle “Sultanbeyli Gazze ve Mazlum Coğrafyalar İçin İyilikte Buluşuyor” kış yardımı kampanyasının protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Savaş ve kriz bölgelerinde kış şartlarının her yıl daha da ağırlaşması, özellikle çadırlarda yaşayan çocukları ve kadınları olumsuz etkileyerek ciddi bir insani yardıma ihtiyaç doğurduğundan, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla yürüttüğü kampanya ilçe genelinde geniş katılımlı bir iyilik seferberliğine dönüştü. Sultanbeyli’de faaliyet gösteren 42 sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak amacıyla işbirliği yaptı. Projenin protokol imza töreni, Sultanbeyli Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Sedat İnan, Sultanbeyli Milli Eğitim Müdürü Süreyya Aydın, İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Kılıç, Sultanbeyli İlçe Müftüsü Bilal Albayrak, Sultanbeyli İHH Başkanı Seyhan Yaban ile katılımcı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı. Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Ülkemiz, devletimiz, milletimiz mazlumların yanındadır”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Sultanbeyli İHH Başkanı Seyhan Yaban açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasında Seyhan, “Bu sene 42 STK’mız, kaymakamlığımız ve belediyemizle beraber ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ kampanyasının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz her daim mazlumların yanındadır. İnşallah 25 yardım TIR’ını bölgeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Gazze’de ve Sudan’da sıcak yemek, temiz su dağıtımı, hijyen paketi, gıda kumanyası ve barınma malzemeleri ulaştıracağız.” dedi.

Programda konuşma yapan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, “Sultanbeyli her zaman hayırda yarışan bir ilçe olmuştur. İnsanıyla, kamu kurumlarıyla, STK’larıyla hep önde olmuştur. Her zaman iyilikte yarışmıştır. Ben bu programa ve bundan önceki programlara katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu yardımların en iyi şekilde ulaştırılacağına inanıyorum; onun için yardımların daha çok olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Mazlumlara yardım ulaştıracağız”

Törende yaptığı konuşmanın ardından dua eden Sultanbeyli İlçe Müftüsü Bilal Albayrak, “Bizler Müslüman olarak dünyanın neresinde olursa olsun Gazze, Sudan, Suriye, Myanmar ve aklınıza gelebilecek her yerde, savaşın, yoksulluğun ve zorlu kış şartlarının hüküm sürdüğü coğrafyalara inşallah yardım elini uzatmak istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

İmza töreni öncesinde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Sedat İnan, “Kaymakamlığımız, belediyemiz, İHH ve sivil toplum kuruluşlarımızın ‘İyilik Soğuk Geçirmez’ sloganı altında gerçekleştirmiş olduğu bu programda bulunmaktan hem onur, hem gurur, hem mutluluk duymaktayım.” dedi.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, İHH’nın “İyilik Soğuk Geçirmez” sloganıyla, zorlu kış koşullarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmayı hedefliyor.

