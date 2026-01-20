Sultanbeyli'de -1 derecede horon çoşkusu!

Sultanbeyli’de Karadeniz rüzgârı esti. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Sultanbeyli Hamsi Festivali’nin ikincisi, bu yıl binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen festivalde, 2,5 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Yoğun kar yağışına ve -1 derece havaya rağmen binlerce vatandaş horon tepti.

Festivalde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, “Sultanbeyli’mizde horonun coşkusuyla, kemençenin sesiyle, tulumun ritmiyle Karadeniz coşkusunu hissettik. 2,5 ton hamsiyi binlerce vatandaşımıza buluşturduk. Tüm hemşehrilerime bu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum.” dedi.

Horon, kemençe ve halk oyunları gösterileriyle renklenen festivalde, Karadeniz müziğinin sevilen isimleri Ekin Uzunlar ve Mustafa Gökay Ferah sahne aldı. Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran vatandaşlar, müzik ve horon eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Festivale Davut Gül, Sultanbeyli İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Ali Tombaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

VALİ GÜL: CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARINI GETİRDİM

Festivalde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, bu tür organizasyonların toplumsal birlik ve beraberliğe katkısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür etkinliklerin çok önemli bir yönü var. Aslında hamsi dağıtmak da paylaşmak da birlikte yemek de işin teferruat kısmı. Önemli olan; o coşkuyu hissetmek, aranızdaki kardeşlik bağını daha da güçlendirmek ve aranızdaki muhabbetin gelişmesine katkı sağlamaktır.

Bu açıdan bakıldığında, ikincisi düzenlenen bu etkinliği sıradan ya da rutin bir etkinlik olarak kabul etmemek gerekir. Bugün bu meydanda oluşan tablo, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir.

Bu organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanımıza, kıymetli ekibine ve bu soğuk havaya rağmen gelerek içimizi ısıtan her bir vatandaşımıza tek tek teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün buraya geleceğimizi öğrendiğinde tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerini iletti.” dedi.



TOMBAŞ: FESTİVALİMİZE İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

“Geçtiğimiz yıl festivalimizin ilkini düzenlemiştik ve gerçekten büyük bir heyecan vardı. Bugün ise Kent Meydanı’nı dolduran binlerce hemşehrimizle bu ilginin artarak devam ettiğini görüyoruz.

Hamsi yalnızca Karadeniz’e özgü bir lezzet değil; ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımızın ortak damak tadıdır. Bugün burada 2,5 ton hamsiyi hemşehrilerimizle paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşıyoruz.

Horonun coşkusu, kemençenin sesi ve tulumun ritmiyle bu meydan sımsıcak. İnşallah bu festivalin üçüncüsünü ve dördüncüsünü de aynı kardeşlik iklimiyle sürdürmeye devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayan Valimiz Sn. Davut Gül’e, Kaymakamımız Sn. Kemal Şahin’e ve siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına ve aziz hemşehrilerime teşekkür ediyorum." dedi.

Festival kapsamında İstanbul Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Ali Tombaş, ızgaranın başına geçerek vatandaşlara balık ekmek ikram etti. Soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, festival coşkusunu doyasıya yaşadı.