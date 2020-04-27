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Aktüel

Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, bin yardım kolisi dağıttı

2020-04-27 12:08:07 -
Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, bin yardım kolisi dağıttı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Sultanbeyli Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan 65 yaş üstü vatandaşlara toplam 1000 koli gıda yardımı dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde İçişleri Bakanlığınca, valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yardımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından koordine edilen Vefa Sosyal Destek Grubu da Sultanbeyli Belediyesi ve Türk Kızılay'ın destekleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi teslim etti. Ramazan ayında daha fazla vatandaşa ulaştırılmaya çalışılan gıda kolilerinden, 11 Mart'tan bugüne kadar 1000 adet dağıtıldı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, zor zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Özellikle ramazan ayında çalışmalarını artıracaklarını kaydeden Kubilay, "Vatandaşlarımıza gıda yardımı dağıtarak ramazanın bereketini ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.



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