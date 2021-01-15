Sultanahmet köftesi nasıl yapılır?
Sultanahmet köftesi tarifi | İstanbul’un meşhur lezzetlerinden olan Sultanahmet köftesini evlerinde de hazırlayabilirsiniz. Peki, tam ölçülü Sultanahmet köftesi nasıl yapılır? | Sultanahmet köftesi gerekli malzemeler | Sultanahmet köftesinde tarçın olur mu? | En kolay Sultanahmet köftesi tarifi
Sultanahmet köftesi yapılışı | İstanbul denildiğinde akla ilk gelen tarifler arasında olan Sultanahmet köftesini evlerinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.
Sultan Ahmet köftesi tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo dana döş kıyma
- 1 çay bardağı un
- 2 adet soğan
- 4 yemek kaşığı galeta unu
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı karbonat
- Tuz
Sultanahmet köftesi nasıl yapılır?
Kıyma, tuz ve galeta ununu güzelce yoğurup buzdolabına kaldırın. Kıymayı dört, beş saat kadar buzdolabında dinlendirin.
Kıymanın içerisine karbonat, limon, rende soğan (soğanın mutlaka suyunu sıkın) ekleyip yoğurun.
Köftenize şekil verin en az yarım saat dolapta dinlendirin.
Dinlenen köfteyi fırında, tavada ya da ızgarada pişirebilirsiniz.
Afiyet olsun.